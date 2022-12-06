МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги вторника снижением, следует из данных торгов. Европейские фондовые индексы в понедельник снизились

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,61% — до 7521,39 пункта, французский CAC 40 — на 0,14%, до 6687,79 пункта, немецкий DAX — на 0,72% — до 14343,19 пункта.

Европейские индексы во вторник повторяют динамику рынков США, которые снижаются в пределах 2%. Аналитики с понедельника отмечают, что последние данные американской макростатистики указывают на устойчивость экономики страны к продолжающемуся ужесточению монетарной политики Федрезерва. Это поддерживает опасения инвесторов за возможность смягчения курса политики регулятора в ближайшее время.

По словам управляющего директора Amundi US Джона Кэри (John Carey), которого цитирует портал Market Watch, во вторник отсутствуют какие-либо факторы, которые могли бы противостоять установке "хорошие новости – это плохие новости" в отношении статистики.