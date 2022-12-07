МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются, свидетельствуют данные торгов. Рынки следуют за динамикой бирж Уолл-стрит. Фондовые индексы АТР в основном растут

По состоянию на 7.45 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,4% — до 3199,69 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite растет на 0,14% — до 2070,72 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличивается на 0,28% — до 19496 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшается на 0,13% — до 2390 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,47%, до 7257,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,59%, до 27721,5 пункта.

Американские фондовые индексы завершили торги вторника снижением на 1-2% на опасениях за экономику страны в свете ожидаемого очередного повышения ставки ФРС США. По данным CME Group, 77% экспертов ожидают повышения ставки на 50 базисных пунктов — до 4,25-4,5% годовых. Ранее регулятор четыре раза подряд повышал ставку на 75 базисных пунктов.

Повышение ставок мировых центробанков на фоне высокой инфляции усиливает опасения рецессии в глобальной экономике.

"Данные все больше указывают на то, что в 2023 году будет рецессия", — цитирует агентство Франс Пресс аналитика Merk Investment Ника Риса (Nick Reece). "Я не думаю, что рецессия была… адекватно оценена рынками", — добавил эксперт.