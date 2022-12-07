МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в среду снижаются вслед за фондовыми рынками США и Азии, следует из данных торгов. "Далеко не конец". В Китае предупредили Европу о страшных планах США

По состоянию на 14.09 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,1% — до 7513,2 пункта, французский CAC 40 — на 0,25%, до 6670,5 пункта, немецкий DAX — на 0,23%, до 14310,75 пункта.

В среду инвесторы в Европе обратили внимание на пессимистичные настроения в Китае и США, что в основном связано с предстоящими заседаниями мировых центробанков. Так, фондовые индексы США во вторник упали на 1-2%, а основные индикаторы АТР по итогам среды в основном снизились.

В следующую среду, 14 декабря, решение по монетарной политике обнародует Федеральная резервная система США. По данным CME Group, большинство аналитиков ожидают, что регулятор повысит базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 4,25%-4,5% годовых.

Далее, 15 декабря, ожидаются итоги заседаний Банка Англии и Европейского центробанка. Рынки склонны полагать, что британский и европейский регуляторы повысят учетную ставку, поскольку мир столкнулся с высокой инфляцией.

Что касается азиатских рынков, то там инвесторы с негативом восприняли статданные по Китаю, которые оказались разочаровывающими. Так, объем экспорта в ноябре упал на 8,7% год к году, а импорта — на 10,6%. Аналитики связывают такие данные с антиковидными мерами в стране.