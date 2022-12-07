МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду снижаются на существующей неопределенности относительно экономического прогноза, инвесторы оценивают возможные действия Федеральной резервной системы (ФРС), следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Фондовые индексы США слегка снижаются

По состоянию на 17.57 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) уменьшался на 0,23%, до 33520,43 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,68%, до 10940,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,28%, до 3930,3 пункта.

Рынки США продолжают неделю снижения. Трейдеры находятся в ожидании решений ФРС, а аналитики отмечают волатильность на рынках, вызванную последними данными статистики и их возможным влиянием на действия регулятора.

"Последние экономические данные подчеркивают неопределенность вокруг экономического прогноза и действий Федрезерва. Мы ожидаем дальнейшую волатильность", — приводит агентство Блумберг слова инвестиционного директора UBS Global Wealth Management Марка Хефеле (Mark Haefele).

Заседание ФРС США пройдет на следующей неделе, 13-14 декабря. По данным CME Group, 77% опрошенных аналитиков ожидают повышения ставки регулятора на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5%. Кроме решения о ставке, центробанк также представит экономические прогнозы.