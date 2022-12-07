МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги среды снижением, следует из данных торгов. Европейские фондовые индексы снизились по итогам вторника

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,43% — до 7489,19 пункта, французский CAC 40 — на 0,41%, до 6660,59 пункта, немецкий DAX — на 0,57% — до 14261,19 пункта.

Пессимизм продолжает преобладать на европейских рынках. Британский индекс в среду продемонстрировал второй день снижения подряд, немецкий – третий, французский – четвертый.

На следующей неделе пройдут заседания Европейского центробанка и Банка Англии, а также Федрезерва США. Инвесторы будут ждать от регуляторов не только решений по ставкам, но и подсказок относительно их действий в следующем году.

В среду были опубликованы данные о том, что ВВП 19 стран еврозоны, по третьей, окончательной оценке, в третьем квартале вырос на 2,3% в годовом выражении и на 0,3% — в квартальном. Предварительная оценка предполагала рост на 2,1% в годовом выражении и на 0,2% в квартальном.