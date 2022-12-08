МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Британский FTSE 100 сегодня снижается под давлением сектора базовых потребительских товаров после того, как British American Tobacco предупредила о росте затрат. Инвесторы также беспокоятся насчет перспектив экономики. Японский индекс Nikkei опустился до минимума почти за месяц

FTSE 100 утром потерял 0,2%, а FTSE 250 вырос на 0,1%.

Акции British American Tobacco упали на 1,9%. Производитель сигарет заявил, что ожидает роста финансовых затрат. Индекс акций производителей продуктов питания, напитков и табачных изделий FTSE 350 понизился на 1%.

Опрос Конфедерации по кадрам и занятости (Recruitment and Employment Confederation) показал, что спрос на персонал и рост зарплат в ноябре снизились. На следующей неделе ожидается решение Банка Англии по процентным ставкам.

Бумаги DS Smith подорожали на 2,1%. Производитель упаковки заявил, что ожидает улучшения годовых результатов по сравнению с предыдущим прогнозом благодаря росту цен на упаковку и устойчивому спросу со стороны поставщиков потребительских товаров.