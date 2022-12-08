МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в четверг после снижения в течение нескольких торговых сессий, следует из данных торгов. Американские фондовые индексы снижаются на экономической неопределенности

По состоянию на 17.52 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,5%, до 33764,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,35%, до 10996,93 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,4%, до 3949,7 пункта.

Американские рынки открылись в четверг ростом. С понедельника по среду Dow Jones потерял 2,4%, NASDAQ – 4,4%, S&P 500 – 3,4%, два последних индекса также снижались и на прошлой неделе. Основной причиной такой динамики стали опасения инвесторов относительно дальнейшей политики Федеральной резервной системы США (ФРС) на фоне сильной американской макростатистики.

Тем не менее, несмотря на существующее беспокойство, более 70% опрошенных CME Group аналитиков ожидают, что регулятор повысит ставку на 50 базисных пунктов, а не на 75, как делал до этого четыре раза подряд. Заседание ФРС пройдет на следующей неделе, 13-14 декабря.

Аналитик по международным исследованиям JPMorgan Джойс Чан (Joyce Chang) предостерегла инвесторов от приобретения рисковых активов "в надежде" на более "голубиные" действия Федрезерва, поскольку это, скорее, говорит об ухудшении общей экономической картины.

"Вероятно, если ФРС изменит свой подход, то не по хорошим причинам", — цитирует эксперта агентство Блумберг.