МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги четверга преимущественно снижением, следует из данных торгов. Европейские фондовые индексы снизились на торгах в среду

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,23% — до 7472,17 пункта, французский CAC 40 — на 0,2%, до 6647,31 пункта, немецкий DAX вырос на символические 0,02% — до 14264,56 пункта.

Инвесторы в Европе по-прежнему находятся в ожидании заседаний Европейского центробанка и Банка Англии, которые пройдут в следующий четверг. Рынки будут оценивать не только решения регуляторов по ставкам, но и возможные сигналы относительно их действий в следующем году.

Также на следующей неделе, в пятницу, Евростат опубликует окончательную оценку роста потребительских цен в еврозоне по итогам ноября. Ожидается, что годовая инфляция замедлилась в прошлом месяце до 10% с 10,6% в октябре, как и показала предварительная оценка.