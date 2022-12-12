МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Японский Nikkei сегодня откатился с недельного максимума. Макроданные в США указали на устойчиво высокую инфляцию, что усугубило опасения насчет того, что ФРС будет дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне. Япония для повышения военных расходов может повысить налог на табак

Технологический сектор и акции роста на японском рынке снизились после выхода данных по ценам производителей в США в пятницу. В этот вторник будет опубликована статистики потребительских цен, а на следующий день ФРС объявит об очередном решении в рамках денежно-кредитной политики.

Между тем акции Toshiba подорожали почти на 2% на сообщениях в СМИ о том, что Japan Industrial Partners приблизилась к получению банковского финансирования для выкупа технологического конгломерата.

Nikkei по итогам торгов опустился на 0,21% до 27 842,33 пункта после роста в пятницу до максимума со 2 декабря.

Акции Tokyo Electron подешевели на 0,98% и оказали сильнейшее давление на Nikkei, лишив индекс 15 пунктов. Бумаги Fast Retailing снизились на 0,31%, лишив Nikkei 9 пунктов.

Бумаги Rakuten Group упали на 3,35%, акции Nintendo и Sony потеряли 0,56% и 0,32% соответственно.

Более широкий Topix понизился на 0,22% до 1957,33 пункта.

"Японские инвесторы обеспокоены затяжным повышением процентных ставок в США, и это легко проследить по акциям, которые возглавили спад, — отметил Маки Савада, аналитик Nomura. — Однако инвесторы все же с нетерпением ждут заседания Комитета по операциям на открытом рынке, поэтому вряд ли перед этим событием торги будут проходить активно".

Среди 225 компонентов Nikkei снизились 133, вырос 81, а 11 завершили торги без значительных изменений.

Нефтегазовый сектор Nikkei вырос на 0,3% на фоне повышения цен на нефть. Сектор потребительских циклических товаров поднялся на 0,17%, финансовый сектор — на 0,15% на фоне подъема доходности американских гособлигаций, а коммунальный сектор добавил 0,14%.

Субиндекс автопроизводителей также вырос на фоне стабилизации пары доллар/иена около 137 после ее снижения в начале декабря до минимума за 3,5 месяца 133,62.

Акции Toyota прибавили 0,46%, бумаги Nissan — 0,65%.