Японский Nikkei завершил торги понедельника падением под давлением технологического сектора
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Японский Nikkei сегодня откатился с недельного максимума. Макроданные в США указали на устойчиво высокую инфляцию, что усугубило опасения насчет того, что ФРС будет дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне.
Технологический сектор и акции роста на японском рынке снизились после выхода данных по ценам производителей в США в пятницу. В этот вторник будет опубликована статистики потребительских цен, а на следующий день ФРС объявит об очередном решении в рамках денежно-кредитной политики.
Между тем акции Toshiba подорожали почти на 2% на сообщениях в СМИ о том, что Japan Industrial Partners приблизилась к получению банковского финансирования для выкупа технологического конгломерата.
Nikkei по итогам торгов опустился на 0,21% до 27 842,33 пункта после роста в пятницу до максимума со 2 декабря.
Акции Tokyo Electron подешевели на 0,98% и оказали сильнейшее давление на Nikkei, лишив индекс 15 пунктов. Бумаги Fast Retailing снизились на 0,31%, лишив Nikkei 9 пунктов.
Бумаги Rakuten Group упали на 3,35%, акции Nintendo и Sony потеряли 0,56% и 0,32% соответственно.
Более широкий Topix понизился на 0,22% до 1957,33 пункта.
"Японские инвесторы обеспокоены затяжным повышением процентных ставок в США, и это легко проследить по акциям, которые возглавили спад, — отметил Маки Савада, аналитик Nomura. — Однако инвесторы все же с нетерпением ждут заседания Комитета по операциям на открытом рынке, поэтому вряд ли перед этим событием торги будут проходить активно".
Среди 225 компонентов Nikkei снизились 133, вырос 81, а 11 завершили торги без значительных изменений.
Нефтегазовый сектор Nikkei вырос на 0,3% на фоне повышения цен на нефть. Сектор потребительских циклических товаров поднялся на 0,17%, финансовый сектор — на 0,15% на фоне подъема доходности американских гособлигаций, а коммунальный сектор добавил 0,14%.
Субиндекс автопроизводителей также вырос на фоне стабилизации пары доллар/иена около 137 после ее снижения в начале декабря до минимума за 3,5 месяца 133,62.
Акции Toyota прибавили 0,46%, бумаги Nissan — 0,65%.
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