МОСКВ, 12 дек — ПРАЙМ. Британский индекс акций, ориентированный на экспортеров, сегодня снизился под давлением бумаг добывающих компаний. Инвесторы проявляют осторожность перед заседаниями центробанков, запанированными на эту неделю.

Парижская фондовая биржа

Европейские биржи падают перед решением ЕЦБ и Банка Англии по ставке

Индекс "голубых фишек" FTSE 100 к 08.14 по Гринвичу снизился на 0,2%. Индекс акций компаний средней капитализации FTSE 250 просел на 0,3%.

ФРС США и Банк Англии, вероятно, на этой неделе повысят процентные ставки на 50 базисных пунктов.

Акции горнорудных фирм потеряли 1,5%, следуя за ценами на медь. Акции нефтегазового сектора лишились 0,3% на фоне снижения бумаг таких тяжеловесов, как Shell и BP.

Что касается отдельных компаний, акции London Stock Exchange набрали 3%. Microsoft Corp договорилась о покупке примерно 4% акций этого биржевого оператора в рамках сделки по переводу его платформы обработки данных на облачные технологии.

Акции Metro Bank упали на 0,9%. Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках оштрафовало банк на 12,2 млн долларов за публикацию недостоверной информации для инвесторов.