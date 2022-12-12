МОСКВ, 12 дек — ПРАЙМ. Британский индекс акций, ориентированный на экспортеров, сегодня снизился под давлением бумаг добывающих компаний. Инвесторы проявляют осторожность перед заседаниями центробанков, запанированными на эту неделю. Европейские биржи падают перед решением ЕЦБ и Банка Англии по ставке

Индекс "голубых фишек" FTSE 100 к 08.14 по Гринвичу снизился на 0,2%. Индекс акций компаний средней капитализации FTSE 250 просел на 0,3%.

ФРС США и Банк Англии, вероятно, на этой неделе повысят процентные ставки на 50 базисных пунктов.

Акции горнорудных фирм потеряли 1,5%, следуя за ценами на медь. Акции нефтегазового сектора лишились 0,3% на фоне снижения бумаг таких тяжеловесов, как Shell и BP.

Что касается отдельных компаний, акции London Stock Exchange набрали 3%. Microsoft Corp договорилась о покупке примерно 4% акций этого биржевого оператора в рамках сделки по переводу его платформы обработки данных на облачные технологии.

Акции Metro Bank упали на 0,9%. Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках оштрафовало банк на 12,2 млн долларов за публикацию недостоверной информации для инвесторов.