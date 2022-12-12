МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги понедельника в красной зоне, свидетельствуют данные торгов. Сдержало индексы снижение фондовых бирж США. Европейские биржи падают перед решением ЕЦБ и Банка Англии по ставке

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,87%, до 3 179,04 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,67%, до 2 061,87 пункта; гонконгский Hang Seng Index опустился на 2,2%, до 19 463,63 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,67%, до 2 373,02 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,45%, до 7 180,8 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,21%, до 27 842,33 пункта.

Мировые фондовые рынки начали неделю в минусе. Индексы Азии снизились вслед за рынками Уолл-стрит, которые в пятницу опустились на 0,7-0,9%. Биржи Европы также торгуются в минусе.

Основное внимание рынков обращено к новому циклу заседаний крупных мировых ЦБ. На 13-14 декабря запланировано заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 74,7% экспертов ожидают, что регулятор на фоне сильной макростатистики замедлит темпы повышения ставки до 50 базисных пунктов и показатель составит 4,25-4,5% годовых.

А в среду, 15 декабря, пройдут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии. Аналитики прогнозируют, что оба регулятора поднимут ставки на 50 базисных пунктов, до 3,5% и 2,5% соответственно. До этого они повысили ставки на 75 базисных пунктов.