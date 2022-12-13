МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei сегодня вырос, ненадолго превысив ключевой уровень в 28 000 пунктов во второй раз за месяц. Инвесторы готовятся к выходу данных по инфляции в США и решению Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Не шути так! Saxo Bank не зря шокирует мир своими прогнозами

Nikkei завершил день с ростом на 0,4% до 27 954,85 пункта. В ходе сессии он достиг максимума в 28 116,56 пункта, чего не наблюдалось с 1 декабря, но затем частично сдал позиции и во второй половине дня торговался преимущественно в боковом коридоре.

Более широкий индекс Topix вырос на 0,43% до 1 965,68 пункта.

"Инвесторы, похоже, не хотят активно покупать японские акции" в преддверии таких ключевых событий, поэтому Nikkei "застрял" около 28 000 пунктов, комментирует Масаюки Кубота, главный стратег Rakuten Securities.

Сегодня в США будет опубликован отчет о потребительских ценах. Последние данные свидетельствуют о том, что инфляция остается упрямо высокой, и это снижает оптимизм по поводу того, что после серии резких повышений процентных ставок ФРС может вскоре изменить курс.

Инвесторы преимущественно ждут, что в среду центральный банк США повысит процентную ставку на 50 базисных пунктов, тогда как на последних четырех заседаниях он каждый раз поднимал ставку на 75 базисных пунктов.

Из 225 акций, входящих в индекс Nikkei, 143 выросли, 71 упала, а 11 остались без изменений.

Акции оператора магазинов Uniqlo, компании Fast Retailing, выросли на 1,53%, принеся индексу Nikkei около 44 пунктов и оказав ему наибольшую поддержку.

Ослабление иены благоприятно повлияло на акции экспортеров, поскольку оно увеличивает выручку от зарубежных операций при пересчете в национальную валюту.

Акции Honda выросли на 1,2%, а Toyota — на 0,28%. Бумаги Sony подорожали на 1,06%.

Наибольший процентный прирост показали акции строительной компании JGC Holdings, которые выросли на 3,24%.