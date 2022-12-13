МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США во вторник растут перед публикацией статданных по инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи растут на данных о замедлении инфляции в Германии

По состоянию на 13.07 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,15% — до 34322 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,21%, до 11853,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,16%, до 4031,75 пункта.

Аналитики полагают, что годовая инфляция в США в ноябре замедлилась до 7,3% с 7,7% в октябре.

Данные по потребительским ценам важны для принятия решения по монетарной политике Федеральной резервной системой США. В среду вечером регулятор опубликует свое решение по базовой ставке. Большинство аналитиков, опрошенных порталом CME Group, считают, что ФРС повысит учетную ставку на 50 базисных пунктов.

"Сегодняшние данные по инфляции в США дадут нам представление о том, как настроения на рынках будут коррелироваться со ставкой ФРС США, и это в любом случае подорвет любые потенциально оптимистичные настроения на рынке", — приводит агентство Блумберг слова старшего аналитика Swissquote Bank Ипек Озкардеской (Ipek Ozkardeskaya).