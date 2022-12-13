МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов. Рынки ждут статистику из США и заседание Федрезерва, следует из комментария аналитика. Европейские биржи растут на данных о замедлении инфляции в Германии

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,09%, до 3 176,33 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,56%, до 2 050,37 пункта; гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,68%, до 19 596,2 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,03%, до 2 372,4 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,31%, до 7 203,3 пункта. Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,4%, до 27 954,85 пункта.

Трейдеры с осторожностью ожидают выхода макростатистики из США и заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в США в ноябре замедлилась до 7,3% с 7,7% в октябре. Таким образом, инфляция может показать снижение пятый месяц подряд с пиковых почти 9%, при этом показатель остается заметно выше целевого уровня в 2%.

На 13-14 декабря запланировано заседание ФРС, по итогам регулятор может поднять ставку на 50 базисных пунктов после четырех повышений на 75 базисных пунктов — до 4,25-4,5% годовых. Также в четверг пройдут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии, которые, как прогнозируется, также поднимут ставки.

"Это был день бездействия, инвесторы подвели итоги перед серией событий с высоким риском", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).