МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США повышаются. Инвесторы надеются, что ожидающиеся сегодня данные по инфляции повлияют на ФРС США и способствуют смягчению ее позиции относительно повышений ставок. Фондовые индексы США умеренно растут в ожидании заседания ФРС

Министерство труда США в 13.30 по Гринвичу должно опубликовать данные по потребительским ценам. Предполагается, что цены в ноябре повысились на 7,3% в годовом сравнении, тогда как в октябре повышение было более сильным — на 7,7%.

Базовая инфляция — без учета волатильных цен на продукты питания и энергию, — вероятно, составила 6,1% против октябрьских 6,3%.

Участники рынка теперь предполагают 89%-ную вероятность повышения ключевой ставки ФРС в среду на 50 б. п., а пик ожидается в мае 2023 года на уровне 4,98%.

Из-за страхов насчет рецессии из-за резкого ужесточения политики ФРС ключевой индекс S&P 500 в этом году снизился на 16,3%.

Однако индекс отскочил с октябрьских минимумов в свете надежд на то, что ФРС станет повышать ставки медленнее.

"Совершенно очевидно, что если потребительская инфляция окажется ниже или аналогичной оценке, то восстановление рынка, наблюдавшееся с конца сентября, может продолжиться, — считают аналитики J.P. Morgan. — Если данные будут выше, чем ожидается, то возможны существенные негативные последствия, поскольку могут вернуться опасения насчет дальнейших жестких действий ФРС, особенно с учетом того, что ранее макроэкономические данные превзошли оценки".

Индекс волатильности CBOE, так называемый "индекс страхов" Уолл-стрит, достиг максимума почти за месяц — 25,73 пункта.

На момент написания статьи фьючерсы e-mini на DJIA выросли на 145 пунктов, или 0,43%, фьючерсы e-mini на S&P 500 прибавили 17 пунктов, или 0,43%, а e-mini на Nasdaq 100 — 55 пунктов, или 0,47%.

Большинство акций компаний, чувствительных к ставкам, в том числе Meta Platforms Inc*, Alphabet Inc, Nvidia Corp и Tesla Inc, выросли на премаркете на 0,7%-1,7%.

Акции Oracle Corp повысились на 2,7% на фоне превзошедшей ожидания квартальной выручки. Бумаги Pinterest Inc выросли на 3,7% после изменения рейтинга ее акций со стороны Piper Sandler с "нейтрально" на "выше рынка".

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская