МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы открыли торги вторника сильным ростом после публикации данных о замедлившейся сильнее ожиданий инфляции в стране, следует из данных торгов. Годовая инфляция в США замедлилась до 7,1 процента

По состоянию на 18.12 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 1,28%, до 34439,43 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3,09%, до 11488,62 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,25%, до 4078,94 пункта.

Годовая инфляция в США по итогам ноября замедлилась больше ожиданий – до 7,1% с 7,7% месяцем ранее. Месячная инфляция также оказалась меньше прогнозов и составила 0,1% против 0,4% в октябре.

Темпы роста потребительских цен в стране для инвесторов являются одним из главных определяющих факторов в отношении дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, уже более половины аналитиков закладывают повышение учетной ставки регулятора на 50 базисных пунктов в декабре и на 25 базисных пунктов в феврале. Итоги декабрьского заседания центробанка будут опубликованы в среду.

"Инфляция оказалась ниже ожиданий второй месяц подряд. Это хорошие новости для рынков и Федрезерва. Если такая тенденция к снижению сохранится, это позволит ФРС замедлить темпы повышения ставок и остановить его в первой половине следующего года", — сказал агентству Блумберг глава рыночных и экономических исследований First Citizens Bank Wealth Management Филлип Ньюхарт (Phillip Neuhart).