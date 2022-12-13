МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы достигли максимумов более чем за неделю. После выхода данных по инфляции в США, оказавшихся ниже оценок, инвесторы стали рассчитывать на то, что ФРС США сократит масштабы повышения процентных ставок. Фондовые индексы Европы снизились по итогам недели

Панъевропейский STOXX 600 вырос на 2%, находясь у максимума сессии, достигнутого сразу после выхода данных. Судя по всему, индекс может завершить сессию с максимальным приростом более чем за месяц.

Министерство труда США сообщило, что в ноябре потребительские цены выросли в годовом сравнении на 7,1%, что является самым низким приростом с декабря 2021 года. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали повышение на 7,3%.

Это последние важные данные, которые успевают выйти до решения ФРС США по процентным ставкам, ожидающегося в среду. В октябре потребительские цены тоже выросли не так сильно, как ожидалось.

До выхода доклада трейдеры оценивали вероятность повышения ставок ФРС на 50 б. п. в 91%, а после выхода данных этот показатель вырос до 97%.

Окончательные данные по потребительским ценам в Германии за ноябрь, гармонизированные для сопоставления с данными по другим странам Европы, указывают на рост на 11,3% в годовом выражении. В октябре рост составил 11,6%.

Тем временем в Брюсселе проходит встреча членов ЕС для утверждения ценовых лимитов, предложенных в прошлом месяце для защиты потребителей от растущих цен на энергию.

Растут все секторы STOXX 600. Акции технологических компаний и фирм из сферы недвижимости повысились на 4,6% и 4,3% соответственно и лидируют.

Акции British American Tobacco снизились на 2,2%. Верховный суд США в понедельник разрешил Калифорнии привести в исполнение одобренный избирателями запрет на ароматизированную табачную продукцию.

Акции Lufthansa выросли на 4,4% после улучшения прогноза прибыли на 2022 г.