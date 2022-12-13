МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили вторник ростом примерно на 1%, следует из данных торгов. Европейские фондовые индексы снизились в четверг

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,76% — до 7502,89 пункта, французский CAC 40 — на 1,42%, до 6744,98 пункта, немецкий DAX — на 1,34% — до 14497,89 пункта.

В ходе торгов темпы роста европейских индексов ускорялись после выхода данных о большем, чем ожидалось, замедлении инфляции в США, которые вызвали рост спроса на риск на мировых рынках. Для инвесторов данная статистика является одним из ключевых показателей возможных действий Федрезерва США, итоги декабрьского заседания которого будут опубликованы в среду.

Также на этой неделе, в четверг, о своих решениях относительно ставки сообщат Европейский центробанк и Банк Англии. Аналитики полагают, что оба регулятора повысят свои учетные ставки на 50 базисных пунктов.

Во вторник была опубликована окончательная оценка годовой инфляции в Германии по итогам ноября, которая, как и предполагала изначальная оценка, замедлилась до 10% с 10,4% месяцем ранее.