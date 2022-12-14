МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды преимущественно ростом, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи в АТР растут вслед за американскими рынками

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,01%, до 3 176,53 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — сократился на 0,09%, до 2 048,61 пункта; гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,39%, до 19 673,45 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,13%, до 2 399,25 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,67%, до 7 251,3 пункта. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,75%, до 28 165,84 пункта.

Динамика индексов Азии последовала после роста основных фондовых бирж США, которые во вторник показали рост, при этом технологический NASDAQ — на 1%.

Рынки отреагировали на макростатистику из США. Годовая инфляция в стране в ноябре замедлилась до 7,1% с 7,7% месяцем ранее при прогнозе в 7,3%. Месячная инфляция также оказалась меньше прогнозов и составила 0,1% против 0,4% в октябре.

Теперь внимание рынков обращено к заседанию Федеральной резервной системы США, которое завершается в среду. По данным CME Group, 79% экспертов ожидают, что регулятор на фоне сильной макростатистики замедлит темпы повышения ставки до 50 базисных пунктов, и показатель составит 4,25-4,5% годовых