Европейские фондовые индексы снизились на торгах в среду после роста на процент
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги среды снижением после роста вторника, следует из данных торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,09% — до 7495,93 пункта, французский CAC 40 — на 0,21%, до 6730,79 пункта, немецкий DAX — на 0,26% — до 14460,2 пункта.
Европейские рынки продемонстрировали снижение после роста во вторник в среднем на 1%. Оптимизм на торговых площадках был вызван данными о замедлении годовой инфляции в США больше ожиданий.
Позднее в среду мировые инвесторы будут оценивать итоги заседания Федрезерва США. По данным CME Group, почти 80% опрошенных аналитиков ждут повышения ставки регулятором на 50 базисных пунктов – до 4,25-4,5%.
Также на этой неделе, в четверг, о своих решениях относительно ставки сообщат Европейский центробанк и Банк Англии. Аналитики полагают, что оба регулятора повысят свои учетные ставки на 50 базисных пунктов.
https://1prime.ru/Index/20221214/839173825.html
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