МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги среды снижением после роста вторника, следует из данных торгов. Европейские фондовые индексы выросли по итогам вторника

По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,09% — до 7495,93 пункта, французский CAC 40 — на 0,21%, до 6730,79 пункта, немецкий DAX — на 0,26% — до 14460,2 пункта.

Европейские рынки продемонстрировали снижение после роста во вторник в среднем на 1%. Оптимизм на торговых площадках был вызван данными о замедлении годовой инфляции в США больше ожиданий.

Позднее в среду мировые инвесторы будут оценивать итоги заседания Федрезерва США. По данным CME Group, почти 80% опрошенных аналитиков ждут повышения ставки регулятором на 50 базисных пунктов – до 4,25-4,5%.

Также на этой неделе, в четверг, о своих решениях относительно ставки сообщат Европейский центробанк и Банк Англии. Аналитики полагают, что оба регулятора повысят свои учетные ставки на 50 базисных пунктов.