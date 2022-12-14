МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы перешли к снижению после ожидаемого повышения Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой ставки, свидетельствуют данные торгов. Американские индексы умеренно растут в ожидании решений ФРС

По состоянию на 22.37 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 1,07%, до 33745,26 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 1,4%, до 11099,3 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,13%, до 3974 пунктов.

До оглашения итогов заседания ФРС Dow Jones торговался на уровне в 34340 пунктов, Nasdaq — 11340 пунктов, S&P 500 — 4050 пунктов.

ФРС США по итогам декабрьского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку до уровня 4,25-4,5% годовых.

Следующее заседание ФРС США пройдет 31 января-1 февраля 2023 года.