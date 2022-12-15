МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100, в котором высок вес экспортеров, сегодня снизился под давлением акций банков и нефтегазовых компаний. Трейдеры избегали ставок на рисковые активы в преддверии решения Банка Англии по денежно-кредитной политике. Американские фондовые индексы перешли к снижению после заседания ФРС

Индекс "голубых фишек" FTSE 100 в начале торгов просел на 0,5%, а FTSE 250 — на 0,7%.

Ожидается, что в 12.00 по Гринвичу Банк Англии объявит о повышении процентной ставки на 50 базисных пунктов.

Субиндекс нефтегазовых компаний опустился на 0,5%. Цены на сырую нефть снизились после того, как Федеральная резервная система США заявила, что продолжит повышать процентные ставки, а разочаровывающие данные по китайскому промышленному производству усилили беспокойство по поводу спроса.

Субиндекс банков упал на 1,1%, в том числе из-за снижения акций HSBC на 1,5%. Несколько его гонконгских инвесторов ищут поддержки для резолюции о восстановлении дивидендов банка до допандемийного уровня и выделении активов. Они хотят, чтобы документ был принят на ежегодном собрании акционеров, которое состоится в 2023 году.

Акции British American Tobacco поднялись на 0,6% на сообщениях швейцарских СМИ о закрытии завода по производству сигарет в Швейцарии в следующем году.