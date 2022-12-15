МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг заметно снижаются после решения по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США и комментариев ее главы Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Европейские биржи снижаются в ожидании публикаций ЕЦБ и Банка Англии

По состоянию на 12.37 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,77% — до 33980 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,23%, до 11722 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1%, до 3990,75 пункта.

По итогам декабрьского заседания Федеральная резервная система США приняла решение повысить учетную ставку на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. Далее состоялась конференция главы регулятора Джерома Пауэлла, который заявил об уместном дальнейшем повышении учетной ставки до тех пор, пока инфляция не замедлится до приемлемого уровня.

"ФРС была явно более агрессивной, чем ожидалось. Регулятор будет придерживаться своего курса для замедления инфляции, что окажет негативное влияние на экономику", — сказала агентству Блумберг глава отдела австралийских акций в RBC Capital Markets Карен Йорритсма (Karen Jorritsma).