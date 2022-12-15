МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги четверга преимущественно в минусе следом за США, свидетельствуют данные торгов. Азиатские биржи закрыли торги среды в основном ростом

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,25% — до 3 168,65 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,31%, до 2 054,91 пункта; гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,55%, до 19 368,59 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 1,6% — до 2 360,97 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,64%, до 7 204,8 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,37%, до 28 051,7 пункта.

На динамику азиатских индексов повлияли американские фондовые рынки, основные индексы которых в среду опустились в пределах 1%.

Индексы Уолл-стрит снизились после декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая в среду ожидаемо повысила базовую процентную ставку до уровня 4,25-4,5% годовых. При этом глава регулятора Джером Пауэлл отметил, что ФРС считает целесообразным сохранение ставки на высоком уровне до тех пор, пока снижение инфляции не окажется стабильным и устойчивым.

Рынки обратили внимание и на макростатистику. Так, объем промышленного производства в Китае в ноябре вырос на 2,2% год к году, тогда как ожидался рост на 3,6%. В то же время розничные продажи упали сильнее ожиданий — на 5,9% вместо ожидавшегося снижения на 3,7%.