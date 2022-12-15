МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг сильно снижаются, инвесторы оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и комментарии главы регулятора Джерома Пауэлла, следует из данных торгов. Американские фондовые индексы перешли к снижению после заседания ФРС

По состоянию на 18.02 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 1,88%, до 33327,32 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,41%, до 10901,66 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,21%, до 3909,31 пункта.

В среду американский центробанк ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до уровня 4,25-4,5% годовых. При этом в рамках пресс-конференции Пауэлл заявил, что ФРС считает целесообразным сохранение ставки на высоком уровне до тех пор, пока снижение инфляции не окажется стабильным и устойчивым.

"ФРС не восприняла тренд замедления инфляции, который начал появляться, с оптимизмом, и сосредоточилась на сильном рынке труда и по-прежнему высоком уровне инфляции", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик OANDA Эдварда Мойя (Edward Moya).

Трейдеры также обратили внимание на статистику по стране. Объем промышленного производства в США в ноябре уменьшился на 0,2% к октябрю, в то время как аналитики ждали увеличения показателя.