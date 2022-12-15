МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы Франции и Германии завершили торги четверга в сильном минусе на решениях Европейского центробанка (ЕЦБ), британский индекс также снизился после заседания Банка Англии, следует из данных торгов. ЕЦБ начнет сокращать баланс активов с марта 2023 года

По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,93% — до 7426,17 пункта, французский CAC 40 упал на 3,09%, до 6522,77 пункта, немецкий DAX — на 3,28% — до 13986,23 пункта.

Европейские инвесторы в четверг оценивают итоги заседаний центробанков. Совет управляющих ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 2,5% с 2% годовых. Также регулятор считает необходимым дальнейшее повышение для достижения целевого уровня инфляции в 2%.

Также были опубликованы решения Банка Англии, на заседании в четверг он повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 3,5% с 3%. Британский центробанк также допускает дальнейшее повышение своей учетной ставки для возвращения к целевому уровню инфляции в случае развития экономической ситуации в соответствии с ноябрьскими прогнозами.

В пятницу Евростат обнародует статистику о потребительских ценах в странах еврозоны. Ожидается, что годовая инфляция по итогам ноября замедлилась до 10% с 10,6% месяцем ранее.