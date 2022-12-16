МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно снижаются после повышения ключевых ставок мировых центробанков, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи в АТР растут вслед за американскими рынками

По состоянию на 7.43 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,25% — до 3160,67 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,82%, до 2037,99 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличивается на 0,1% — до 19388 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшается на 0,28% — до 2354,29 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,48%, до 7169,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,85%, до 27533,5 пункта.

В среду ФРС США объявила о повышении базовой процентной ставки на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. А в четверг ставки повысили Европейский центральный банк и Банк Англии – также на 50 базисных пунктов, до 2,5% и 3,5% соответственно.

Повышение ставок мировых центробанков на фоне высокой инфляции усиливает опасения рецессии в глобальной экономике.

"Поскольку центральные банки на разных берегах говорят о том, что им предстоит еще много работы по усмирению инфляции, повышение ставок в условиях ухудшения макроэкономической ситуации, несомненно, вызовет рецессию", — приводит агентство Франс Пресс комментарий аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).