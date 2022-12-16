МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в пятницу снижаются после выхода статистики по инфляции в еврозоне, следует из данных торгов. Азиатские биржи закрылись в основном в минусе

По состоянию на 13.35 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 1,09% — до 7345,53 пункта, французский CAC 40 — на 1,1%, до 6451,09 пункта, немецкий DAX — на 0,9%, до 13859,65 пункта.

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, по итогам ноября замедлилась до 10,1% с 10,6% месяцем ранее, сообщил в пятницу Евростат. Предварительная оценка показывала замедление инфляции до 10%.

Кроме того, трейдеры продолжают оценивать итоги заседаний Европейского центробанка и Банка Англии. Оба регулятора повысили свои учетные ставки на 50 базисных пунктов — до 2,5% и 3,5% годовых соответственно.

При этом и ЕЦБ, и Банк Англии заявили о возможном дальнейшем повышении ставок, если инфляция по-прежнему будет превышать целевой уровень.