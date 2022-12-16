МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в пятницу на возобновившихся опасениях рецессии в мировой экономике, следует из данных торгов и комментариев аналитика. Европейские биржи падают на данных по инфляции в еврозоне

По состоянию на 17.41 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,77%, до 32947,69 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,37%, до 10770,7 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,73%, до 3867,33 пункта.

Снижение наблюдается третий день подряд на рынках США, инвесторы опасаются за состояние глобальной экономики и ожидают дальнейшее ухудшение в 2023 году.

"В целом все дело в опасениях более резкого, чем раньше ожидалось, замедления экономики в 2023 году. Несмотря на то, что макроэкономические данные были слабыми в последнее время, по-прежнему была надежда на то, что спад будет недолгим и что рецессии можно избежать в некоторых регионах", — сказал агентству рыночный аналитик City Index и Forex.com Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada).

Неделю американские фондовые индексы, вероятно, также завершат в минусе – с понедельника Dow Jones упал на 1,7%, NASDAQ – на 2,1%, S&P 500 – на 1,8%.