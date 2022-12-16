МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы снизились по итогам торгов пятницы, неделю также завершили в минусе, следует из данных торгов. Фондовые индексы Франции и Германии упали на решениях ЕЦБ

По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 1,27% — до 7332,12 пункта, французский CAC 40 — на 1,08%, до 6452,63 пункта, немецкий DAX — на 0,67% — до 13893,07 пункта.

А за неделю FTSE 100 упал на 1,9%, CAC 40 – на 3,4%, DAX – на 3,3%.

На этой неделе инвесторы во всем мире оценивали решения мировых центробанков. Так, Федрезерв США, Европейский центробанк и Банк Англии повысили свои ставки на 50 базисных пунктов. Также все три регулятора считают целесообразным дальнейшее их повышение.

Также важным событием недели стали данные об инфляции США за ноябрь, которая к октябрю замедлилась больше прогнозов аналитиков. При этом годовая инфляция в еврозоне по итогам прошлого месяца, согласно окончательной оценке, замедлилась до 10,1% с 10,6% в октябре. Предварительная оценка предполагала замедление до 10%.