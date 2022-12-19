МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника в минусе, следуя динамике Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР снижаются

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,92% — до 3 107,11 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,78%, до 2 003,2 пункта; гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,5%, до 19 352,81 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,33% — до 2 352,17 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,21%, до 7 133,9 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,05%, до 27 237,64 пункта.

На торги в Азии повлияло снижение основных американских фондовых бирж, которые в пятницу показали снижение в среднем на 1%. Инвесторы опасаются, что политика мировых центробанков по повышению ставок может привести к рецессии. Регуляторы повышают ставки на фоне высокой инфляции.

На японский Nikkei 225 повлияло снижение стоимости акций Toshiba. По итогам торгов бумаги компании подешевели на 6,9%. Ранее издание Nikkei сообщило, что консорциум во главе с Japan Industrial Partners может ухудшить предложение о выкупе Toshiba с 2,2 триллиона иен до менее 2 триллионов.

Рынки также ожидают, что во вторник Банк Японии объявит свое решение по ключевой ставке. Ожидается, что регулятор вновь оставит показатель на отрицательном уровне в минус 0,1%.