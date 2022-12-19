МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается, долларовый индекс РТС опустился ниже круглого уровня в 1000 пунктов, впервые с 17 октября, при ощутимо слабеющем рубле, следует из данных Московской биржи. Цены на газ в Европе упали ниже 1200 долларов за тысячу кубометров

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.01 мск снижается на 0,92%, до 2113 пунктов, долларовый РТС — падает на 3,8%, до 999,16 пункта.

Разная динамика снижения основных индексов объясняется ростом курса доллара на 2 рубля — до 66,65 рубля.