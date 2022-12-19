МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в понедельник растут после выхода статданных по Германии, следует из данных торгов. Долларовый индекс PTC упал ниже 1000 пунктов впервые с 17 октября

По состоянию на 13.49 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,51% — до 7369,95 пункта, французский CAC 40 — на 0,75%, до 6500,89 пункта, немецкий DAX — на 0,65%, до 13983,65 пункта.

Инвесторы оценивают статданные из крупнейшей экономики Европы — Германии. Так, индекс делового климата в стране в декабре вырос до 88,6 пункта с показателя ноября в 86,3 пункта. Аналитики прогнозировали рост показателя лишь до 87,4 пункта.

Значительному росту индексов способствовали их энергетические компоненты. Так, акции энергокомпаний Eni, TotalEnergies, Shell и BP дорожают на 2% и более.