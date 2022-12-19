МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник восстанавливаются после снижения в течение предыдущих трех торговых дней, свидетельствуют данные торгов. Индекс Nikkei упал до шестинедельного минимума

По состоянию на 13.55 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,35%, до 33245 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,52%, до 11403,25 пункта, а на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,44%, до 3896,5 пункта.

Динамика фьючерсов на фондовые биржи США показывает, что сами индексы откроются ростом в понедельник. Положительные торги следуют за трехдневным снижением фьючерсов на прошлой неделе. Пессимизму инвесторов тогда способствовало решение Федеральной резервной системы (ФРС) США.

По итогам декабрьского заседания регулятор повысил учетную ставку на 0,5 процентного пункта, до 4,25-4,5% годовых. Кроме того, глава ФРС Джером Пауэлл сигнализировал о дальнейшем ужесточении кредитно-денежной политики в случае, если инфляция не начнет замедление умеренными темпами.