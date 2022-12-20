МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei упал сегодня почти на 2,5% и достиг более чем двухмесячного минимума. Тем временем базовая доходность 10-летних государственных облигаций Японии выросла до семилетнего максимума после неожиданного решения центрального банка разрешить повышение долгосрочных процентных ставок. Индекс Мосбиржи упал ниже 2100 пунктов впервые с 26 октября

По итогам дня Nikkei упал на 2,46% до 26568,03 пункта, самого низкого уровня с 13 октября. Сегодняшнее снижение стало самым большим с 11 октября.

Более широкий индекс Topix снизился на 1,54% до 1905,59 пункта.

Доходность 10-летних гособлигаций выросла на 21 базисный пункт до 0,460%, самого высокого уровня с 2015 года. Банк Японии неожиданно разрешил доходности 10-летних облигаций двигаться вверх и вниз на 50 базисных пунктов вокруг целевого уровня 0%, что шире предыдущего диапазона в 25 базисных пунктов.

"Банку Японии рано или поздно пришлось бы пойти на этот шаг, но рынок не ожидал, что это произойдет так скоро, — сказал Сигэтоси Камада, главный управляющий исследовательского отдела Tachibana Securities. — До сих пор японский рынок акций крепко держался по сравнению с Уолл-стрит. Но в будущем он будет двигаться в том же русле, что и основные мировые рынки акций".

Акции технологического инвестора SoftBank Group упали на 4,85% и оказали наибольшее давление на Nikkei. За ними следуют акции производителя чипов Tokyo Electron, которые упали на 3,53%, а бумаги его конкурента Advantest подешевели на 2,98%. Акции Fast Retailing, владельца бренда Uniqlo, в ходе торгов перешли к снижению и опустились на 1,86%.

Из 33 отраслевых субиндексов на Токийской фондовой бирже в плюсе оказались только четыре.

Банковский субиндекс вырос на 5,12%, его однодневный рост оказался самым сильным примерно с 2016 года. Ранее годы сверхнизких ставок оказывали давление на основные доходы банков от кредитов и депозитов.

Страховой сектор вырос на 4,49%, а сектор брокерских услуг — на 0,21%. Сектор коммунальных услуг вырос на 0,45%.

"Это хороший шаг, в том числе потому, что он произошел вопреки ожиданиям экономистов. Текущие политические рамки потребовали бы бесконечной покупки облигаций, если бы все ожидали (сдвига)", — сказал Хироси Намиока, главный стратег и управляющий фондами T&D Asset Management.

Фьючерсы на японские гособлигации упали, что вызвало остановку торгов. Снижение составило 1,72 пункта.

Доходность пятилетних облигаций поднималась до 0,260%, максимума с сентября 2013 года. Доходность 20-летних — на 6 базисных пунктов до 1,235%.