МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Московская биржа планирует с 1 апреля 2023 года прекратить расчет индексов, привязанных к иностранным рейтингам, сообщил журналистам управляющий директор департамента развития бизнеса торговой площадки Кирилл Пестов. Индекс Мосбиржи упал ниже 2100 пунктов впервые с 26 октября

"Планируем с 1 апреля 2023 года отказаться от расчета индексов, привязанных к международным рейтинговым шкалам", — сказал Пестов.

"С февраля международные рейтинговые агентства отозвали свои рейтинги у компаний, и мы будем замещать их индексами, привязанными к национальной рейтинговой шкале", — пояснил он.