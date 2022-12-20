МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Московская биржа планирует с 1 апреля 2023 года прекратить расчет индексов, привязанных к иностранным рейтингам, сообщил журналистам управляющий директор департамента развития бизнеса торговой площадки Кирилл Пестов.
"Планируем с 1 апреля 2023 года отказаться от расчета индексов, привязанных к международным рейтинговым шкалам", — сказал Пестов.
"С февраля международные рейтинговые агентства отозвали свои рейтинги у компаний, и мы будем замещать их индексами, привязанными к национальной рейтинговой шкале", — пояснил он.
https://1prime.ru/Index/20221220/839236519.html
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