МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы во вторник снижаются вслед за фондовыми рынками Азии и США, следует из данных торгов. Биржи Азии снижаются вслед за биржами США

По состоянию на 12.43 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,15%, до 7350,4 пункта, французский CAC 40 — на 0,68%, до 6429,01 пункта, немецкий DAX — на 0,33%, до 13897,35 пункта.

Во вторник инвесторы в Европе обратили внимание на закрытие фондовых бирж США и Азии в минусе. Глобальный пессимизм на рынках обусловлен преимущественно ужесточением монетарной политики в мире.

Так, по итогам декабрьского заседания Федеральная резервная система США повысила учетную ставку на 0,5 процентного пункта, до 4,25-4,5% годовых. Кроме того, глава регулятора Джером Пауэлл сигнализировал о дальнейшем ужесточении кредитно-денежной политики в случае, если инфляция не начнет замедление умеренными темпами.

Решение о повышении учетной ставки приняли также Европейский и британский центробанки. А ужесточение монетарной политики повышает риск рецессии, считают некоторые трейдеры.