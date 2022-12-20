МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника снижением, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры обратили внимание на внутренние новости, в том числе на статистику по КНР и итоги заседания Банка Японии, сдержала котировки и динамика рынков США. Индекс Nikkei опустился до двухмесячного минимума

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,07% — до 3 073,77 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 12%, до 1 979,08 пункта; гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,33%, до 19 094,8 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,8% — до 2 333,29 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,54%, до 7 024,3 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 2,46%, до 26 568,03 пункта.

Трейдеры в Азии были склонны к уходу от риска после объявления итогов заседания японского центробанка. Регулятор в очередной раз сохранил учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Вместе с тем ЦБ расширил диапазон колебаний для доходности десятилетних гособлигаций до примерно плюс-минус 0,5 процентного пункта (было плюс-минус 0,25 п.п).

На этом фоне иена укрепляется к доллару более чем на 3%. Более сильная иена снижает относительный доход компаний-экспортеров, что в результате сдержало японский индекс Nikkei 225.

Рынки обратили внимание и на слабую статистику по Китаю. Согласно данным World Economics, индекс деловой уверенности в стране во всех отраслях упал почти до 48 пунктов, что стало историческим минимумом. В релизе также отмечался риск рецессии китайской экономики в следующем году. В то же время центробанк Китая ранее во вторник сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,65%.

Негативно повлияло на торги региона и снижение основных фондовых индексов Уолл-стрит. В понедельник биржи США снизились, причем технологический NASDAQ — на 1,5%.