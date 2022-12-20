МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы во вторник преимущественно снижаются перед публикацией макроданных, свидетельствуют данные торгов. Аналитики ждут снижения числа новостроек в США в ноябре

По состоянию на 13.15 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,02%, до 32977 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается на 0,27%, до 11164 пункта, а на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,1%, до 3841,25 пункта.

Аналитики полагают, что количество новых домов в США, строительство которых было начато в ноябре, снизилось на 1,7% по сравнению с показателем октября и составило 1,4 миллиона.

Кроме того, ожидает публикация третьей, окончательной оценки ВВП США за прошлый квартал. Эксперты полагают, что оценка роста будет сохранена на уровне 2,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).