МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Торги на американских фондовых биржах во вторник начались вяло после того, как Банк Японии удивил инвесторов по всему миру, скорректировав свою денежно-кредитную политику в сторону потенциально более сильного повышения долгосрочных процентных ставок. Банк Японии изменил механизм контроля доходности гособлигаций

Dow Jones Industrial Average утром потерял 22,30 пункта, или 0,07%, до 32 735,24 пункта, S&P 500 опустился на 7,19 пункта, или 0,19%, до 3810,47 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 3,87 пункта, или 0,04%, до 10 709,29 пункта.