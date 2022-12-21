МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в среду заметно прибавляют в ожидании подтверждения данных о квартальном росте ВВП США почти на 3%, свидетельствуют данные торгов.

Добыча нефти

Минфин США назвал возможным снижение потолка цен на нефть из России

По состоянию на 13.15 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,75%, до 33300 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,59%, до 11241,25 пункта, а на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,63%, до 3873,5 пункта.

В четверг ожидается публикация третьей, окончательной оценки динамики ВВП страны за третий квартал. Эксперты полагают, что оценка роста будет сохранена на уровне 2,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

Кроме того, инвесторы ждут данных от аналитической компании Conference Board о доверии потребителей к экономике США. По мнению экспертов, показатель вырос до 101 пункта с ноябрьских 100,2 пункта.