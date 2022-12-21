МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в среду заметно прибавляют в ожидании подтверждения данных о квартальном росте ВВП США почти на 3%, свидетельствуют данные торгов. Минфин США назвал возможным снижение потолка цен на нефть из России

По состоянию на 13.15 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,75%, до 33300 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,59%, до 11241,25 пункта, а на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,63%, до 3873,5 пункта.

В четверг ожидается публикация третьей, окончательной оценки динамики ВВП страны за третий квартал. Эксперты полагают, что оценка роста будет сохранена на уровне 2,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

Кроме того, инвесторы ждут данных от аналитической компании Conference Board о доверии потребителей к экономике США. По мнению экспертов, показатель вырос до 101 пункта с ноябрьских 100,2 пункта.