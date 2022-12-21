МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно снижением, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы проявили осторожность из-за опасений по поводу рецессии в мировой экономике. Фондовые биржи АТР в основном снижаются после решения Банка Японии

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,17% — до 3 068,41 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,47%, до 1 969,79 пункта; гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,34%, до 19 160,49 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,19% — до 2 328,95 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — вырос на 1,29%, до 7 115,1 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,68%, до 26 387,72 пункта.

Ранее на неделе Банк Японии завершил декабрьское заседание, по итогам которого в очередной раз сохранил учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Также регулятор расширил диапазон колебаний для доходности десятилетних гособлигаций.

Неделей ранее Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк и Банк Англии повысили свои ключевые ставки, такой политики придерживаются многие мировые центробанки для сдерживания инфляции. Ужесточение денежно-кредитных политик регуляторов усиливает риски рецессии.