МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду растут, инвесторы оценивают финансовые отчеты компаний, следует из данных торгов и комментариев аналитика. Фьючерсы на фондовые индексы США растут

По состоянию на 18.21 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 1,08%, до 32206,1 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,14%, до 10667,39 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,11%, до 3863,9 пункта.

В среду инвесторы с оптимизмом восприняли отчетность Nike. Во втором квартале финансового года выручка компании выросла на 17%, до 13,3 миллиарда долларов, превысив ожидания аналитиков. Кроме того, трейдеры обратили внимание на слова гендиректора компании Джона Донахо (John Donahoe) о том, что Nike предпринимает "решительные действия" по сокращению избыточных запасов товаров, и пиковые уровни остались позади. Акции компании подскакивают в цене на 12,4%.

Также о своих результатах за предыдущий квартал отчиталась FedEx. Почтовая компания сообщила, что планирует сократить затраты по итогам 2022-2023 финансового года на 3,7 миллиарда долларов. Акции FedEx дорожают на 3,2%.

"Последние недели три фактора, которыми являются инфляция, центробанки и замедление роста, оказывали давление на настроения, но вчера мы получили воодушевляющие новости из отчетов FedEx и Nike", — цитирует агентство Блумберг управляющего директора в UBS Global Wealth Management Кирана Ганеша (Kiran Ganesh).