МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы завершили торги среды значительным ростом, на 1,5-2%, следует из данных торгов. Фондовые индексы Европы в основном снизились

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 1,72% — до 7497,32 пункта, французский CAC 40 — на 2,01%, до 6580,24 пункта, немецкий DAX — на 1,54% — до 14097,82 пункта.

Европейские индексы в среду повторяли в целом динамику рынков США, которые растут на 1-1,5%. Оптимизм инвесторов был вызван финансовыми отчетами Nike и FedEx за предыдущий квартал.

Инвесторы также оценивали статистику из Германии. Индекс доверия потребителей к экономике страны по состоянию на январь вырос до минус 37,8 пункта со значения на декабрь в минус 40,1 пункта. Аналитики ждали показателя на уровне минус 38 пунктов.

По словам аналитика Activ Trades Пьера Вейрэ (Pierre Veyret), в дальнейшем европейский фондовый рынок стабилизируется, однако, учитывая серьезные геополитические и энергетические риски, а также "ястребиную" позицию Европейского центробанка, в краткосрочной перспективе ожидается снижение.

"Европейские рынки точно стабилизируются и даже завершат свою "медвежью" коррекцию в среднесрочной или долгосрочной перспективе, но ситуация может стать хуже прежде чем будет лучше", — цитирует Вейрэ агентство Блумберг.