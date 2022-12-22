МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Американские фондовые фьючерсы сегодня демонстрируют сдержанную динамику после ралли, которое основные индексы Уолл-стрит устроили на предыдущей сессии. Инвесторы ожидают данных о занятости, чтобы оценить состояние рынка труда. Американские фондовые индексы растут на финансовых отчетах компаний

По прогнозам, отчет Министерства труда, который будет опубликован в 13.30 по Гринвичу, покажет, что число американцев, подавших заявки на государственные пособия по безработице, увеличилось на прошлой неделе до 222 000 с 211 000 неделю назад. Такая статистика будет указывать на охлаждение рынка труда.

Также будет опубликована окончательная оценка ВВП США за 3-й квартал. Ожидается, что валовой внутренний продукт увеличился в годовом исчислении на 2,9%, что соответствует предыдущей оценке.

В среду основные индексы Уолл-стрит продемонстрировали самый большой дневной прирост в декабре, чему способствовали высокие квартальные результаты Nike Inc и FedEx Corp, а также повышение потребительского доверия и ослабление инфляционных ожиданий.

На рынке акций в этом году сказались опасения насчет рецессии, которая может последовать за продолжительным повышением процентных ставок центральным банком. Базовый индекс S&P 500 с начала года теряет более 18% — это его худший результат со времен финансового кризиса 2008 года.

На прошлой неделе ФРС на заседании вновь высказалась в пользу жесткой политики, заявив, что ожидает повышения процентных ставок в течение длительного времени. Такой прогноз вызвал распродажу на фондовых рынках.

Инвесторы оценивают в 71,4% вероятность того, что в феврале ФРС повысит ключевую базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5%-4,75%. Конечная ставка, по прогнозам, составит 4,85% и будет достигнута к маю 2023 года

"Опасения по поводу рецессии усиливаются по мере того, как ФРС предпринимает решительные действия по снижению инфляции, — сказал Расс Моулд, директор по инвестициям в AJ Bell. — Однако во вторник компания Nike представила результаты, превысившие прогнозы, а рост потребительского доверия говорит о том, что, пусть мягкая посадка и кажется недосягаемой, американская экономика, по крайней мере, не ударится с размаху о дно".

По состоянию на 10.58 по Гринвичу фьючерсы e-mini на Dow Jones Industrial Average снизились на 32 пункта, или 0,1%, на S&P 500 — на 2,75 пункта, или 0,07%, а на Nasdaq 100 — на 7,75 пункта, или 0,07%.

Акции Micron Technology Inc упали на премаркете на 3% после того, как этот производитель микросхем предупредил о более значительных, чем ожидалось, убытках во 2-м квартале.