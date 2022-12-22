МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы значительно снижаются в четверг после выхода окончательных данных о ВВП страны, следует из данных торгов. Азиатские биржи завершили торги в основном в плюсе

По состоянию на 17.52 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,98%, до 33050,62 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,76%, до 10521,27 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,28%, до 3828,8 пункта.

Согласно третьей и окончательной оценке министерства торговли США, ВВП страны в третьем квартале вырос на 3,2%. Первая оценка подразумевала увеличение американской экономики на 2,6%, вторая – на 2,9%. Это данные могли послужить для инвесторов сигналом того, что Федеральная резервная система США в следующем году продолжит свою "ястребиную" политику.

"Интересно наблюдать за движениями рынков после выхода третьей оценки ВВП. У нас уже несколько раз были эти данные, и пересмотры были достаточно большими", — сказала агентству Блумберг экономист Citigroup Вероника Кларк (Veronica Clark).

Кроме того, до начала торгов были опубликованы данные по рынку труда США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю выросло на 2 тысячи – до 216 тысяч. Прогнозировалось увеличение показателя до 222 тысяч.