МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы завершили торги четверга снижением, инвесторы оценивали окончательную оценку роста американского ВВП, следует из данных торгов и комментариев аналитика. Европейские фондовые индексы выросли в среду

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,37% — до 7469,28 пункта, французский CAC 40 — на 0,95%, до 6517,97 пункта, немецкий DAX — на 1,3%, до 13914,07 пункта.

Европейские рынки повторяют негативную динамику американских фондовых бирж, которые опускаются в четверг на 2-3%. Инвесторы оценивают данные, согласно которым, по окончательной оценке, ВВП США в третьем квартале вырос на 3,2%.

"Данные за третий квартал, которые оказались лучше ожиданий… подогрели опасения относительно ужесточения (политики — ред.) Федрезерва", — цитирует агентство Франс Пресс аналитика Briefing.com Патрика О'Хэйра (Patrick O'Hare).

Также в четверг статбюро Великобритании опубликовало окончательную оценку ВВП страны в третьем квартале, который вырос на 1,9%, а не 2,4% как полагалось ранее.