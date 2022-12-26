МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут вслед за рынками Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР в основном снижаются после решения Банка Японии

По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,71%, до 3067,54 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite подскакивает на 1,15%, до 1972,48 пункта; японский Nikkei 225 — снижается менее чем на 0,01%, до 26235,25 пункта, южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,15%, до 2317,53 пункта.

Рынки Гонконга и Австралии закрыты в связи с выходными. В пятницу гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,44%, до 19593,06 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,63%, до 7107,7 пункта.

Азиатские фондовые индексы растут, перенимая динамику американских рынков. Основные американские фондовые индексы завершили торги пятницы некоторым ростом после выхода макростатистики.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке вырос больше прогноза – до 59,7 пункта с ноябрьских 56,8. При этом доходы населения США в ноябре выросли на 0,4% по сравнению с октябрем, а потребительские расходы увеличились на 0,1% в месячном выражении.