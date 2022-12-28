МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100, ориентированный на экспортеров, повышается при поддержке акций банков и горнорудных фирм. Китай, входящий в число лидеров по потреблению, принял дополнительные меры для возобновления нормальной экономической деятельности. Индекс Nikkei снизился под давлением акций производителей чипов

FTSE 100 вырос на 0,9%, а индекс компаний средней капитализации FTSE 250 набрал 0,3%.

Акции добывающих фирм повысились на 1,8%. Цены на медь выросли после отмены ряда ограничений, связанных с COVID, в Китае, для нормализации экономической деятельности.

В число лидеров на момент написания статьи также входили бумаги банков, ориентированных на Азию, например Prudential и Standard Chartered.

Китай в понедельник пересмотрел правила карантина для въезжающих в страну с 8 января. Это важный шаг к смягчению правил пересечения границы, которая с 2020 года была практически закрыта.

Тем временем, согласно Springboard, число покупателей у ретейлеров в первое за три года Рождество без ограничений, связанных с коронавирусом, выросло почти на 40%. Акции сектора набрали 0,4%.

В понедельник и вторник рынки Великобритании были закрыты в связи с первым и вторым днем Рождества.