МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды в основном снижением вслед за индексами Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР в основном снижаются на опасениях ускорения инфляции

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,26%, до 3 087,4 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,95%, до 1 974,33 пункта; гонконгский Hang Seng Index увеличился на 1,56%, до 19 898,91 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 2,24%, до 2 280,45 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,3%, до 7 086,4 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,41%, до 26 340,5 пункта.

На торги в Азии повлияла динамика основных американских фондовых бирж, которые закрыли торги вторника преимущественно снижением. Отрицательной динамике способствовали продолжающиеся морозы в стране, вследствие которых упали поставки природного газа и закрылись некоторые нефтеперерабатывающие заводы. Также пессимизм усилился из-за растущего числа случаев заболевания ковидом в Китае.

"Инвесторы с энтузиазмом относятся к тому, что Китай вновь открывает свою экономику. Однако есть много сообщений о том, что в Китае растет число случаев заболевания COVID, что действительно угрожает цепочке поставок", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Ava Trade Наим Аслам (Naeem Aslam).